Sredi noči opazili dim v gostinskem lokalu

Ob 3.35 je v Limbušu v občini Maribor v gostinskem lokalu zadimilo prostore, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GB Maribor so pregledali prostore s termovizijsko kamero in ugotovili, da je tlelo v treh cvetličnih koritih na sredini prostora. Korita so odnesli na prosto ter zalili z vodo, objekt pa prezračili.