Sredi noči: na cesti ležal negibni motorist

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so ponoči okoli 2. ure mimoidoči na cesti med Malijo in Lucijo naleteli na motorista, ki je ležal na tleh pod svojim motorjem.



Reševalci so mu nudili zdravniško pomoč in ga odpeljali v izolsko bolnišnico.



Gasilci JZ GB Koper so razsvetlili in zavarovali kraj nesreče.

Komentarji: