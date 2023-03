Sredi noči je zagorela hiša

Včeraj ponoči, ob 2.17, je v naselju Pavičiči v občini Črnomelj gorela stanovanjska hiša. Gasilci PGD Črnomelj, Tribuče in Adlešiči so pogasili ogenj na objektu velikosti 15 x 6 metrov, je poročal republiški center za obveščanje in še, da je hišo uničil, dežurni delavec Elektra pa je na objektu izklopil elektriko.

Vzrok še ni znan

Kot je pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto, so jih o dogodku obvestili. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče, ogenj pa je uničil ostrešje hiše, je pojasnila. Policisti in kriminalisti so včeraj opravljali ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek zubljev. O ugotovitvah bodo po preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, je sklenila. Kot smo še izvedeli, je v hiši sama stanovala ženska.