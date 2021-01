Sredi noči gorelo, požar uničil stanovanje (FOTO)

Ob 3.38 je na Šolski ulici v Novem mestu zagorelo v stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so omejili in pogasili požar, ki se je razširil iz sobe po celotni etaži stanovanja, prezračili prostore in odstranili ožgane predmete, poroča uprava za zaščito in reševanje.Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.