Sredi noči eksplodiralo v kuhinji

Sredi noči se je v naselju Gorjuše odvijala prava drama. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je ob 2.45 v naselju Gorjuše eksplodiralo v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Gorjuše so pregledali objekt in izmerili prisotnost nevarnih plinov, teh naprava ni zaznala.

Dodajajo še, da v eksploziji ni bilo poškodovanih oseb, nastala pa je materialna škoda.