Sredi noči bežali pred ognjem, hiša zgorela do tal

Okoli 4. ure je zagorelo v stanovanjski hiši na Taborski cesti v Šiški. Po do zdaj znanih podatkih so bili vsi stanovalci varno evakuirani, hiša z dvema enotama pa je v celoti pogorela.



Ko bodo gasilci varno sanirali pogorišče in po vzpostavljenih varnih pogojih dela, bodo kriminalisti opravili ogled kraja požara.



O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, poroča ljubljanska policijska uprava.

Komentarji: