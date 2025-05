Sredi nedeljskega popoldneva so ga večkrat udarili

Včeraj so na območju Ptuja neznanci popoldne pristopili do moškega in od njega zahtevali denar. Ker jim ga ni želel izročiti, so ga večkrat udarili in zbežali, ko je dejanje opazila mimoidoča.

Oškodovanca so odpeljali v bolnišnico, gre za lažje poškodbe, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa, sporočajo s PU Kranj.