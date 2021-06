Sredi mesta zagorel avtobus (FOTO)

Sredi Litije v petek dopoldan zagorel avtobus. Tako so zapisali tamkajšnji gasilci na svojem profilu Facebook.Na upravi za zaščito in reševanje pa poročajo: »Ob 10.43 je v ulici Ježa v Litiji na parkirišču pred trgovino v predelu motorja zagorel potniški avtobus. Gasilci PGD Litija so požar, ki je vozilo uničil, pogasili in s termovizijsko kamero pregledali okolico požara. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.«Na PU Ljubljana pa so nam povedali, da sta policista pri rednem opravljanju nalog v Litiji naletela na avtobus, ki ga je šofer naključno ustavil na parkirišču, nato pa je avtobus zagorel v predelu motorja. »Policista sta požar poskušala pogasiti z gasilnimi aparati, vendar se je le ta že preveč razširil. V tem času sta se mimo pripeljala delavca komunalnega podjetja, ki sta z vodo iz cisterne uspela omejiti požar, dokončno pa so ga sanirali gasilci. Na avtobusu je nastalo za okoli 30.000 evrov materialne škode. V času požara na avtobusu ni bilo potnikov.«V dogodku policisti niso zaznali znakov kaznivega dejanja.