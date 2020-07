Ob 4.35 sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na enem vozilu in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.



Reševalci NMP ZD Novo mesto so oskrbeli eno ponesrečeno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju nesreče je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja, poroča uprava za zaščito in reševanje.