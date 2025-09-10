Sredi mesta mahal s palico, risal po fasadi in napadel policistko

V središču Maribora je v ponedeljek zvečer zavrelo. Policiste so obvestili o neznancu, ki je po fasadi objekta risal, se vedel drzno in mahal s palico. Ko sta ga policista želela ustaviti, se je nasilno uprl. Med upiranjem je moški udaril policistko in jo lažje poškodoval. Med postopkom je s kršitvami nadaljeval, žalil policiste in vpil na mimoidoče.

Policisti so ga pridržali. Zaradi več kršitev mu je bil izdan plačilni nalog, zbirajo pa še obvestila o sumu storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari ter preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.