Sredi Maribora ukradli več ur, škode vsaj za 30.000 evrov

V petek zgodaj zjutraj so vlomili v trgovino My Watch na Vetrinjski ulici v Mariboru. Neznani storilci so ukradli večje število ur, skupna povzročena materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša približno 30.000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Vlomili tudi v optiko v Lenartu

Še en vlom se je zgodil v petek zjutraj. Vlomili so v trgovino Optika Auer na območju Lenarta. Tako so neznani storilci ukradli večjo količino očal. Skupna materialna škoda po nestrokovni oceni znaša približno 7.000 evrov. Policisti bodo nadaljevali z zbiranjem obvestil.