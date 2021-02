V četrtek okoli 21. ure sta moška, stara 30 in 38 let, na avtobusni postaji v Mariboru fizično napadla 46-letnika. Zagrozila sta mu in mu vzela nekaj denarja in nekaj drugih osebnih predmetov. Po dejanju sta zbežala proti Partizanski cesti v Mariboru. Tam so ju policisti prijeli. Oba bodo kazensko ovadili tožilstvu.



