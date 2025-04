Sredi Ljubljane sta jo tako spretno okradli, da sploh opazila ni

Včeraj dopoldan so policisti na Prešernovem trgu opazili dve osumljenki, obe sta državljanski Hrvaške, ki sta pristopili do nemške turistke in ji na zelo spreten način, tako da sploh ni opazila, iz nahrbtnika ukradli denarnico. Zbežali sta, a so ju policisti prijeli v bližini. Obema so odvzeli prostost in bosta privedeni k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

»Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vredne reči, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi,« so ob tem pojasnili na PU Ljubljana.

Občanom svetujejo, da s sabo ne nosijo večjih količin gotovine, z gotovino ne plačujejo in pazijo na čeke in plačilne kartice.

»Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora. Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, ne v torbicah, še posebno pa ne v zunanjih žepih,« svetujejo policisti.