V stiski pokličite Sočutni telefon

Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. Kako je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga, ki mu zaupamo, ki ne daje površnih odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. Strokovni delavci in prostovoljci Slovenskega društva hospic bodo v okviru 11 območnih odborov društva sočutno prisluhnili ljudem v stiski.