Sredi Glavnega trga pretepli moškega, nato pa pobegnili

Novomeški policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 20. uro obveščeni, da naj bi na Glavnem trgu v Novem mestu neznanci pretepli oškodovanca in pobegnili s kraja. Nemudoma so se odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev.

V Novem mestu so na podlagi opisa izsledili in prijeli štiri osumljence, poroča PU Novo mesto.

Možje v modrem nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.