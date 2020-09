Krški policisti so v četrtek ob 13. uri posredovali v gostinskem lokalu v Brestanici zaradi kršitve javnega reda in miru. Opit 40-letnik je razbil steklenico in fizično napadel dva gosta. Ker ukazov policistov ni upošteval, so uporabili prisilna sredstva, ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru mu bodo napisali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.