Sredi dneva sta se stepla in kričala

Iz PU Koper so sporočili, da so jih poklicali zaradi pretepa sredi dneva v Piranu. Domačina sta kričala in se tepla. Po prihodu policistov je eden nehal kričati, eden pa se ni pomiril.



Neposlušnemu 40-letniku so odredili pridržanje, ker je policiste žalil in jim grozil s pretepom. Umiril se ni niti v prostoru za pridržanje, zato so poklicali zdravnika. Ta mu je odredil hospitalizacijo, saj se je poskušal poškodovati.



Kršitelju je bil izdan plačilni nalog (po 6/3, 7/2 in 22-1 ZJRM-1).

Komentarji: