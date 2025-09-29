Sredi dneva skupina nasilnih mladostnikov ropala na Župančičevem sprehajališču

V četrtek malo pred 15. uro sta na Policijsko postajo Novo mesto prišla prestrašena mladostnika in prijavila, da sta bila okoli 14. ure na Župančičevem sprehajališču žrtvi ropa.

Po njunih navedbah ju je obkrožila skupina neznanih mladostnikov, ki so od njiju zahtevali denar in jima začeli groziti. Sprva denarja nista želela izročiti, a ker so grožnje stopnjevali, se je eden izmed oškodovancev ustrašil, iz žepa vzel bankovec za pet evrov, storilec pa mu ga je nasilno vzel iz roke.

Drugi storilec je medtem pretipal drugega oškodovanca, od njega zahteval telefon in mu grozil. Oškodovanec je iz žepa vzel telefon in izpod ovitka še bankovec za deset evrov, ki mu ga je storilec izpulil iz roke. Eden izmed napadalcev ga je pri tem klofutnil, drugi pa udaril s palico.

Skupina nasilnežev je nato pobegnila, pred odhodom pa sta mladostnika še zastrašila, da ju bosta ubila, če bosta dogodek prijavila policiji.

Policisti so takoj začeli z zbiranjem obvestil in iskanjem storilcev. Ugotovili so, da so dejanje storili mladostniki, stari med 12 in 14 let, ki so jih izsledili in z njimi izvedli postopke.

Osumljeni so kaznivega dejanja ropa, o čemer bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.