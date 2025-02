Sredi dneva pijan kršil red in mir, treznil se je v policijskem pridržanju

Policiste so včeraj popoldan poklicali iz enega od lokalov na območju Lenarta. Tam je 42-letnik, ki je bil že ob 14.30 vidno pod vplivom alkohola, kršil javni red in mir, pomiril se ni niti ob prihodu varuhov reda ni miru.

Ti so ga večkrat pozvali, naj s kršitvami preneha, opozorili so ga tudi, da bodo zoper njega, če se ne bo umiril, uporabili prisilna sredstva.

Ker opitega 42-letnika niti omenjene grožnje niso ustavile, so jih morali policisti uresničiti, takrat pa je začel moški kričati in se nedostojno vesti tudi do policistov.

S tem je dosegel le to, da so ga vklenili in odpeljali v pridržanje, kjer je moral počakati do streznitve. Zaradi več kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) so mu izdali tudi plačilni nalog.