Sredi ceste pretepla mamo in hčer: Že od daleč je govoril, kaj bi mi delal

Govoril je, kaj bi ji delal

Najstnica je morala zaradi poškodb po zdravstveno pomoč. FOTO: Marko Feist

Zlomil ji je nos

Starejša je poskušala mlajšo žensko ubraniti pred udarci tako, da se je postavila med njo in napadalca.

Da je minulo leto bilo slabo, ni treba spominjati, in še dan pred njegovim iztekom je prišlo do dogodka, ob katerem so se na Severnem Primorskem zgrozili. V sredo, 30. decembra, ob šestih popoldne, sta dva možakarja na cesti med bencinsko črpalko in trgovino pretepla 18-letno najstnico in njeno 46-letno mamo. »Bilo je veliko mimoidočih, a le varnostnik nama je pomagal,« je pojasnila komaj polnoletna žrtev.Dekle se je z mamo odpravila na bankomat: »Fant je uriniral po njem.« Poudarila je, da ne s tem moškim ne z drugim pretepačem prej ni imela opravka: »Nikoli nisem bila v stiku z njima, ju pa poznam zaradi večjih incidentov.« Med te naj bi spadal lanskoletni pretep v nekdanji tovarni Ideal sredi Nove Gorice, po katerem je preminil 43-letniiz Vrtojbe.Takrat je več moških preteplo Humarja, ta je umrl dva dni zatem, ko so ga zaradi hudih poškodb sprejeli v šempetrski bolnišnici. Že takrat smo pri Novicah razkrili informacijo naših dobro obveščenih virov, da napadalca nista bila samo dva, kot je poročala policija, ampak trije.Policija je lansko jesen priprla dva Humarjeva pretepača, ki zdaj čakata na sojenje – o tretjem na naša vprašanja niso odgovarjali in šele nedavno so pri Primorskih novicah razkrili, da je v preiskavi tudi tretji. In prav slednji – šlo naj bi za starega policijskega znanca, ki so mu v Bosni že sodili zaradi mamil – naj bi zdaj prvi sprožil pest proti ženskama!Kot namreč poroča policija, je mlajši izmed obeh moških po končanem uriniranju mlajšo izmed obeh žensk še nedostojno ogovoril, naša sogovornica pravi: »Že od daleč je govoril, kaj bi mi delal.«iz novogoriške policijske uprave navaja, da sta ženski pristopili do avtomobila in mlajšega moškega – po naših podatkih gre za 26-letnega– opozorili, da se ne spodobi urinirati na javnem mestu. Moški naj bi se razburil in začel nanju kričati. »Postal je agresiven in želel izstopiti iz avtomobila, to pa mu je 46-letnica preprečila tako, da je zaloputnila z vrati vozila,« navaja Marega. Zatem se je v dogajanje vključil še 43-letni A. D., ki je do takrat sedel na zadnjem sedežu.43-letnik je – glede na policijsko poročilo – izstopil in s pestjo udaril 18-letnico v predel nosu, ta se je začela braniti in mu poskušala udarec vrniti. »Starejša je poskušala mlajšo žensko ubraniti pred udarci tako, da se je postavila med njo in napadalca,« navaja Marega. Toda takrat je iz avtomobila prišel še 26-letnik, ki naj bi sprva poskušal umiriti A. D., vendar mu to ni uspelo – v nadaljevanju pa je ženski tudi sam začel odrivati stran in ju poskušal udariti.Rešil ju je varnostnik iz bližnje trgovine in nasilneža sta jo ucvrla proč. Starejša jo je odnesla s poškodbami na hrbtu, naša mlajša sogovornica pa pravi, da je končala z zlomljenim nosom. Policisti bodo proti napadalcema podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in grožnje, po pridržanju so oba spustili na prostost.