Sredi belega dne v Piranu aretirali dve ženski (25): razkrivamo, kaj se je zgodilo (FOTO)

V petek popoldne je bil Zmago Jelinčič Plemeniti očitno priča aretaciji v Piranu. Po njegovih besedah naj bi ženski kradli v apartmaju, nato pa se še fizično spravili na lastnika nepremičnine, da je utrpel lažje telesne poškodbe. Lastnica naj bi storilki uspela zadržati do prihoda policije.

Kaj se je dogajalo, smo preverili na koprski policijski upravi. Možje v modrem so v petek ob 14.52 prejeli prijavo, da so domačini v Piranu v hiši zalotili dve ženski. Najprej sta se zatekli na balkon in zatem poskušali pobegniti, pri tem sta lastnico odrinili in se z njo prerivali (povzročili sta ji lažje poškodbe). Zatem sta med begom odrinili še moža, ki je padel po stopnicah in se prav tako poškodoval.

Večkratni storilki kaznivih dejanj

Policisti so takoj odšli na kraj in prijeli ter identificirali dve ženski iz Hrvaške, stari 25 let. Odvzeli so jima prostost. Za obe se je izkazalo, da sta večkratni storilki kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

Preiskava intenzivno poteka. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje velike tatvine na predrzen način.