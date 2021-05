Sredi belega dne izvedel rop z nožem

Jeseniški policisti so v petek popoldne obravnavali rop v poslovnem objektu. Moški je napadeni osebi zagrozil z nožem in iz blagajne odtujil denar. Poškodovan ni bil nihče.



Policisti so roparja kmalu izsledili in ga pridržali. Zasegli so denar in nož. Zaradi dejanja bo kazensko ovaden, so sporočili iz PU Kranj.



Komentarji: