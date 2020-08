V sredo ob 16.09 je na Jamovi cesti v Ljubljani del drevesa padel na cesto, podrl drog za javno razsvetljavo in oplazil mimo vozeče osebno vozilo.

​Gasilci GB Ljubljana so drevo razžagali in odmaknili z vozišča in nudili pomoč pri odstranitvi droga razsvetljave. Poškodovanih v nesreči ni bilo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Povejmo še, da se je drevo podrlo še pred neurjem.