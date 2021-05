Srčnega bolnika oropala tudi kruha

»Okoli polnoči sem zaslišal ropot. Ravno sem se hotel dvigniti iz postelje, da bi pogledal, kaj se dogaja, že je nekdo z nogo butnil v vrata sobe, da so se odprla. Zagrabil me je za srajco, potem pa so padali udarci. Enkrat po eni strani, enkrat po drugi. Pa ves čas je spraševal, kje imam denar. Dopovedoval sem mu, da ga imam na banki, ampak ni hotel nič slišati. Druga dva sta brskala po hiši. Prav vsak prostor sta preiskala, vse sta zmetala iz omar. Kakšno sta naredila, kot bi treščila bomba! Ampak niso luči prižgali, eden je imel baterijo, pa še to zelo slabotno,« se je pred neka...