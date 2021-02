Srce parajoče slovo hčerk od mamice Marine: Usoda ti je prekmalu nadela angelska krila

Mlado življenje se je končalo na krut način. FOTO: Dejan Javornik

Marina je bila v cvetu mladosti. FOTO: Facebook

Zadnja januarska nedelja letos je Kamnik zavila v črnino. Okoli 11. ure je(35) dvignil roko nad svojo ženo, s katero sta bila v ločitvenem postopku, in mamico dveh deklic(34). Po srditem prepiru, ki naj bi ga izzvalo njegovo ljubosumje, jo je z nožem zabodel do smrti.Goran, državljan BIH, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja – o nasilju v družini je bil obveščen tudi CSD –, je po krvavem zločinu pobegnil, a so ga policisti kmalu izsledili.Nekaj dni po tragediji so se od Marine, rojene Mamić, sorodniki, prijatelji in znanci poslovili s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja pred blokom, kjer je mnogo prekmalu in prekruto ugasnilo njeno mlado življenje.Marsikatero oko, tudi tistih, ki pokojne niso poznali, pa se je orosilo, ko so prebrali zahvalo njenih najbližjih, objavljeno na kamnik.info.ami! Usoda kruta in nasilna je tako hotela,ngelska krila prerano ti nadela.adostni nasmeh se tvoj je nama skril,n bolečine strup z grenkobo je zalil.ič več ne boš trpela, ne poznala strahu in mor,, Marina, ljubezen neizmerna moja večno gre (k tebi) gor.«Tako se glasijo verzi, pod katerimi sta podpisani hčerkiinPod zahvalo »za vse dobre misli, ki jih v teh težkih časih še kako potrebujemo, za vsako izrečeno sožalje in iskreno podporo se ob neminljivi izgubi nam najdražje Marine Ilikić (roj. Mamić) zahvaljujemo vsem, še prav posebej sosedom, prijateljem, znancem, nekdanjim sošolcem, zaposlenim v Osnovni šoli Toma Brejca in vrtcu Sneguljčica, Osnovni šoli Rodica, kolegom in sodelavcem iz podjetij BS center, d. o. o., in trgovine Mana, zdravnici dr. Nadji Križnič Pfajfar ter medicinski sestri Ani Lamovšek iz ZD Kamnik« pa so se poleg hčerk pokojne podpisali še njena mama, oče, sestra, svak, nečak, babi, strici, tete in ostalo sorodstvo.