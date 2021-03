Srce parajoči zapis ob tragični smrti deklice (8): Usoda je želela, da je angel odšel v nebo

Slovenija je še vedno v šoku zaradi strašne tragedije, ki se je prejšnjo sredo popoldne zgodila v Mengšu. Osemletna deklica se je na dvorišču hiše približala psu, mešancu med nemškim ovčarjem in rotvajlerjem, ki je bil privezan z verigo, ta pa jo je ogrizel, da je na kraju podlegla poškodbam.Tragedija je odmevala tudi v tujini. Srbski Blic pa se je razpisal o osemletni tragični žrtvi, ki jo opisujejo kot dobro, čistega duha in vedno pripravljeno priskočiti na pomoč. In tudi usodnega dne naj bi želela pomagati prijateljici, deklici iz Južne Koreje, pri domači nalogi. Bila je pametna, nasmejana, prelepa in neustrašna, piše Blic. Čeprav je bila stara le osem let, je prepotovala že veliko sveta. Njena mama je bila iz Sarajeva, oče iz Ljubljane, njegova družina pa iz Sremske Mitrovice. Starša sta se iz ZDA preselila v Slovenijo in si ustvarila življenje v Ljubljani. Pred štirimi meseci je tragično preminula deklica postala starejša sestra; mlajše sestrice naj bi se zelo razveselila, so za Blic povedali dekličini sorodniki.Opisali so jo kot bistro deklico, ki so ji po glavi rojila številna vprašanja in nedosanjane sanje. Pri osmih letih je poleg slovenščine govorila še srbsko in angleško ter znala osnove kitajščine. Oboževala je glasbo ter sanjala, da bo velika zvezda. Bila je strastna navijačica srbskega teniškega asaVsi, ki so deklico poznali, so se strinjali, da je bila kot angel. »Usoda pa je želela, da je angel odšel v nebo, ko je hotela psu dati ljubezen, ki jo je povsod nosila s seboj. Pes, ki ga je hotela pobožati, ni razumel njene namere. Lajež, vriskanje in tišina potujejo v večnost. Ostajajo žalost, bolečina in spomin za neustrašno deklico. Ostajata tudi ljubezen, ki jo je nosila s seboj, in svetloba čiste duše, ki je ne bo nič potemnilo. Če govorite o njej, ne govorite o načinu, kako je zapustila ta svet. Zapomnite si jo po tem, kako ga je s svojo dobroto spremenila. Za vedno,« so se deklici poklonili njeni sorodniki.