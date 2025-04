Srbski voznik prebil ograjo, sledil je prometni kolaps (FOTO)

Še pred začetkom aprila je primorska avtocesta pokazala svojo nepretočnost; če je bil sončen konec tedna za večino potnikov proti morju in nazaj tekoč, se je promet iz prestolnice proti Notranjski ter Severni Primorski in Obali popolnoma zabasal v ponedeljkovem popoldnevu.

Včeraj dopoldne je zastoje povzročilo popravilo avtocestne ograje ... FOTO: Tomica Šuljić

Prometni zamašek je okoli petih popoldne na avtocesti med Vrhniko in Brezovico ustvaril srbski voznik vlačilca, ki po ugotovitvah policije ni vozil po sredini prometnega pasu. »Zapeljal je s ceste in trčil v sredinsko varovalno ograjo, ki jo je vozilo v trčenju prebilo, vozilo pa je nato zagorelo,« je nesrečo opisala Aleksandra Golec z ljubljanske policijske uprave. Nato je voznik avtomobila trčil v razsute predmete po avtocesti. »Zoper voznika tovornega vozila, srbskega državljana, policisti vodijo postopek o prekršku,« je še dodala Golčeva.

Prometni kolaps

Gost temačen oblak dima se je dvigal iz bližine voznikove kabine, ki so jo zajeli plameni. Na prizorišče so takoj izvozili gasilci iz PGD Vrhnika ter Stara Vrhnika, PGD Verd ter PGD Log pri Brezovici. »Gasilci smo požar pogasili. Reševalci so oskrbeli poškodovanega voznika. Na vlačilcu ni bilo nevarnih snovi,« so s prizorišča poročali vrhniški gasilci.

3 ure je trajala vožnja med Ljubljano in Vrhniko.

Toda v prometni konici ter reki tovornih vozil so zaprli avtocesto v obe smeri, kar je povzročilo prometni kolaps med prestolnico in zahodom Slovenije vse do večernih ur. Eden izmed voznikov je sporočil, da je za pot med Vrhniko in Ljubljano potreboval skoraj tri ure.

Včeraj zjutraj pa so službe nadaljevale popravljanje varnostne ograje med voznimi pasovi, nedaleč od delovišča novega avtocestnega izvoza. V jutranji konici so zaprli oba prehitevalna pasova in promet se je tako znova ustavil na avtocesti proti Ljubljani in tudi na stranski državni cesti med Vrhniko in Brezovico. S tovornim prometom so bile včeraj in predvčerajšnjim zatrpane tudi druge stranske ceste in celo po makadamskih poteh na Barju so nekateri iskali obvoz. Na avtocesti pa so tovornjaki morali počivati na odstavnem pasu, kar je še kanček upočasnilo potujoče.