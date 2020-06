Srb (44) pri Trojanah povzročil nesrečo, v krvi alkohola, da te kap

Celjski policisti so v petek popoldne prejeli več klicev voznikov, potem ko jih je z nevarno vožnjo ogrožal voznik osebnega avtomobila, ki je po avtocesti vozil proti Celju.



Blizu izvoza z avtoceste za Trojane je povzročil prometno nesrečo z materialno škodo.



Voznika, državljana Srbije, so policisti ustavili v bližini izvoza Lopata. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel 2,74 promila alkohola v krvi.



Voznika (44), ki je z izjemno nevarno in neodgovorno vožnjo ogrožal mnoge udeležence cestnega prometa, so pridržali do streznitve. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje ga bodo kazensko ovadili, za ostale cestno prometne prekrške mu bodo izrekli globo. Pijan Nemec obstal na meji V soboto okoli 20.30 pa se je na mejni prehod Starod z osebnim avtomobilom pripeljal 58-letni državljan Nemčije. Ker so policisti posumili, da vozi pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,87 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (približno 1,8 promila).



Odredili so mu pridržanje in podali obdolžilni predlog.