Spuščena psa napadla moškega in žensko, policija potrkala lastniku na vrata

Koprski policisti so v četrtek dobili prijavo, da sta moškega in žensko na Kaliču napadla dva spuščena psa. Ko sta stopila iz vozila, sta pritekla do njiju napadalna psa - ženska je uspela pobegniti v avto, moškega pa je eden od psov ugriznil v hrbet, drugi pa v nogo.

Po vseh zbranih obvestilih bo za lastnika psov uveden hitri postopek in podano obvestilo na UVHVVR.