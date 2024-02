Zagorelo gospodarsko poslopje, ogenj nato še nad hišo

Na območju Poličke vasi so na PU Maribor obravnavali požar – sprva je zagorelo manjše gospodarsko poslopje, ogenj pa se je nato razširil še na stanovanjsko hišo. Materialna škoda po nestrokovni oceni policistov znaša 20.000 evrov.

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 271 klicev, od 113 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 26 kaznivih dejanj, 22 prometnih nesreč I. kategorije, 3 prometne nesreče II. kategorije, 1 prometno nesrečo III. kategorije, zasegli so vozili dvema voznikoma, 8 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 5 na javnem kraju, ter 2 požara.