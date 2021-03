Sprta zaradi roparjevih copat

3 rope naj bi marca lani storil Miha Šest

Njegov zadnji je bil rop trgovine Tuš Market Veronika.



Brez pripomb na zapisnik

Pred leti je postal glavni pobudnik in zagovornik ulične vadbe v Kamniku, bolj prepoznane kot street workout. FOTO: Dejan Javornik

Povedal je, da so sina priprli. Jaz pa sem se mu zahvalila, da je to prišel povedat.

Iz oči v oči sta si pred dnevi na ljubljanskem okrožnem sodišču gledalain. Prva v vlogi mame obtoženega, drugi v vlogi policista, ki je sodeloval v postopku zoper 39-letnega Kamničana. Razlog? Razčiščevanje vprašanja, kako je policist pri Šestovih 18. marca lani prišel do črnih športnih copatov znamke Puma, ki so si jih možje v modrem zaradi dokazovanja o njegovi vpletenosti v tri rope tako zelo želeli pridobiti.Po prepričanju tožilstva je Šest marca lani storil tri rope. Prvega naj bi zagrešil 12. marca, ko naj bi zamaskiran z nožem v roki vstopil v kamniško trgovino z oblačili Nina fashion in od trgovke izsilil 90 evrov. Naslednji dan naj bi podobno storil tudi v tamkajšnji Tuševi drogeriji in trgovka mu je v strahu izročila 480 evrov. Njegova zadnja tarča naj bi bil Tuš Market Veronika, 17. marca, ki pa je na istem kamniškem naslovu kot njegov dom. Eni od zaposlenih je nož s ploskim delom pritisnil na hrbet ter jo tako usmeril proti blagajni. Iz nje mu je dala 850 evrov. Policisti ga najverjetneje ne bi odkrili, če trgovec iz iste trgovine Šesta takrat ne bi prepoznal po načinu hoje in po konstituciji, saj je bil sosed in njihova stalna stranka.Janica je na soočenju s policistom zavrnila njegove navedbe, da naj bi mu kar sama izročila športne copate. Res je, kot pravi, da je policista povabila v stanovanje, saj ni želela, da bi njun pogovor slišali še sosedje: »Povedal je, da so sina priprli. Jaz pa sem se mu zahvalila, da je to prišel povedat.« Nato je zavrnila policistove navedbe, da mu je takrat govorila, da je imela v zadnjih dveh, treh tednih slab odnos s sinom. Da je Miha deloval živčno in da nikjer ni delal. Ter da je socialno podporo zelo hitro porabil. In da se je celo zbala, da se je sin vrnil nazaj k drogam. Te je, kot smo že pisali, za seboj pustil pred več kot desetimi leti, nato pa se je v nekem trenutku odločil, da tako več ne gre naprej, in si uredil življenje. Še več. Postal je glavni pobudnik in zagovornik ulične vadbe v Kamniku. Na ta način je želel mladino spraviti proč od računalnikov, predvsem pa kriminala. Leta 2015 je v pogovoru za Nedelo povedal, da se ne drogira že 11 let, da ne pije, ne kadi in da nima težav s policijo.V času pred domnevnimi ropi je bil brez službe, živel je pri mami in očetu, ki sta mu tudi finančno pomagala. »Miha ni socialni problem. On ima starše, ki mu doma ponujajo pomoč,« je še zatrdila Janica. Kar se tiče športnih copatov, pa je policist pojasnil, da je šla Janica sama v sinovo sobo in mu jih prinesla. Pozneje ji je pred blokom izročil zapisnik, ki ga je podpisala, zabeležila pa ni nobene pripombe. »Mislila sem, da dela vse v skladu s pravili,« je odgovorila in dodala, da je bila takrat živčna, »dogajalo se je vse sorte, šla sem dol podpisat in odšla.« Kar se tiče izročitve copat, pa je spet zatrdila, da jo je policist najprej vprašal, kje je Mihova soba, ki mu jo je pokazala. V sobi je nato pregledal omare, dvignil posteljo in šel še na balkon. Vrnil se je na hodnik, kjer je iz omare vzel par copat. In to med 17 oziroma 18 njegovimi prav točno določene črne in jih odnesel.