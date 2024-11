Sprli in stepli so se 4 gostje, eden v vozilu imel naboje in pištolo

V soboto ob 00.35 so bili policisti obveščeni o pretepu v enem od koprskih lokalov. Sprli in stepli so se 4 gostje, ki pa so s kraja pobegnili z dvema voziloma. Policisti so eno vozilo izsledili in pri postopku z voznikom zasegli naboje in pištolo brez serijskih številk. Zoper 36-letnega moškega bo podana kazenska ovadba.