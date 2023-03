Sprla sta se zaradi parkiranega avtomobila, posredovali policisti

Radovljiški policisti so včeraj okoli 10.40 obravnavali 52- letnega moškega, ki je bil nasilen do drugega moškega in ga po podatkih, s katerimi razpolagajo kranjski policisti, lažje telesno poškodoval. Sprla sta se zaradi parkiranega avtomobila na ulici.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.