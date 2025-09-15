KRVAVA SLOVENIJA

Sprla sta se sorodnika, eden od njiju z nožem zabodel drugega

Na območju Policijske postaje Šentjur so obravnavali poskus uboja.
Fotografija: FOTO: Mesteban75 Getty Images
FOTO: Mesteban75 Getty Images

S. U.
15.09.2025 ob 14:55
15.09.2025 ob 15:20
S. U.
15.09.2025 ob 14:55
15.09.2025 ob 15:20

Pretekli teden, v noči iz srede na četrtek, so bili policisti obveščeni, da sta se na območju Policijske postaje Šentjur sprla sorodnika. Med prepirom je eden od njiju z nožem zabodel drugega v predel nadlahti, s čimer mu je povzročil posebno hudo telesno poškodbo.

»Poškodovanemu so na kraju dogodka nudili pomoč reševalci in ga v nadaljevanju odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Storilcu smo odvzeli prostost. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja po 115. členu KZ-1 smo ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor,« sporoča Milena Trbulin s PU Celje.

