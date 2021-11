Sprehajalec na hribu našel truplo

V petek ob 16.12 je na hribu Kršičevec, občina Pivka, sprehajalec našel mrtvo osebo. Gasilci PGD Palčje in gorski reševalci GRS Ljubljana so nudili pomoč ekipi NMP Postojna pri prenosu preminule osebe. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.