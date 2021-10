Spregledala mladoletnega motorista in ga zbila

43-letna voznica osebnega avtomobila je pri vključevanju na prednostno cesto zavijala na levo proti Rožni Dolini in pri tem zbila mladoletnega motorista. Ta je huje poškodovan obležal na vozišču.

Prometnim policistom in reševalcem NMP ZD Nova Gorica so pomagali poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica. Reševalci so poškodovanca odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policija je o prometni nesreči obvestila pristojne pravosodne organe, zoper povzročiteljico pa bodo podali ustrezen ukrep, poroča PU Nova Gorica.