Spregledal kolesarja, trčil vanj in ga odpeljal v bolnišnico

Prometno nesrečo z lažjimi poškodbami so celjski policisti obravnavali v torek okoli 14. ure.



Zgodila se je na Mariborski cesti, kjer je voznik osebnega vozila na prehodu za pešce in kolesarje spregledal kolesarja in trčil vanj.



Kolesar je padel in se lažje poškodoval.



Voznik mu je na kraju nudil pomoč, odpeljal ga je tudi v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, poroča PU Celje.

Komentarji: