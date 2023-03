»Zelo mi je žal za to, kar sem naredil. S svojim ravnanjem sem razbil družino. Z ženo zdaj skoraj nimam kontaktov, otroka pa so dali v rejništvo,« se je na sodišču pokesal 33-letni Miloš Petković iz Vranja v Srbiji. Poleti lani se je z ženo Slovenko iz Srbije preselil v Ljubljano, tu sta si uredila papirje in tudi socialno pomoč, ona je maja v naši državi rodila otroka. Četrtega julija lani so vsi trije sedli v kombi, ki ga je Petković prej najel. V vozilo je posedel ženo Urško, ta je imela pri sebi tudi dvomesečnega otroka. Da ne bi bili tako sumljivi, mladi družinici nihče ne bi...