Sporni posli z zemljiščem v Trenti

Nekdanji direktor Eurogradenj Klemen Gantar, ki ga obtožnica specializiranega državnega tožilstva bremeni domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti, na včerajšnjem predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču krivde ni priznal. Obtožba Gantarju, nekdanjemu prvemu možu Imosa Branku Kastelicu in predsedniku SDS Ivanu Janezu Janši očita zlorabo položaja in pomoč pri spornih poslih z zemljišči v Trenti.

Sodna cenilka je vrednost parcele, ko je šel Imos v stečaj, ocenila na le 17.655 evrov. FOTO: Pop Tv

Janša se včerajšnjega naroka ni udeležil, a se šteje, da krivde prav tako ne priznava, saj je podal ugovor na obtožnico. Ni bilo niti prvoobtoženega Kastelica, saj se je njegov zagovornik opravičil.

Tožilec Boštjan Valenčič je pojasnil, da je šlo za sporni nakup nepremičnine v Trenti s strani Imosa, saj je bilo to zemljišče, katerega lastnik je bil Janša, preplačano. Janši očita, da naj bi leta 1992 za 350.000 tolarjev (1460 evrov) kupil sporno parcelo, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za kar 31,4 milijona tolarjev oz. 131.000 evrov. Pozneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov, že istega leta pa je Janša od Imosa za 236.100 evrov kupil trisobno stanovanje v Ljubljani, pri nakupu pa naj bi si pomagal z okoli 100.000 evrov visokim preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Kriminalistična preiskava

Sodna cenilka je vrednost parcele, ko je šel Imos v stečaj, ocenila na le 17.655 evrov. Parcelo pa so v času, ko je že stekla kriminalistična preiskava, na dražbi za 127.500 evrov prodali Damjanu Podjedu. Tedaj je obstajal celo sum, da gre za dogovorjeno visoko ceno, s pomočjo katere bi se vpleteni v sporno preprodajo razbremenili kazenskega pregona, a tožilstvo tega ni moglo dokazati.

V postopku je bilo doslej postavljenih 10 sodnih izvedencev različnih strok, ti so izdelali strokovna mnenja.

Na vprašanje, zakaj se zadeva vleče že več let, Valenčič pojasnjuje, da je bila preiskava zelo dolga, saj je bilo postavljenih 10 sodnih izvedencev različnih strok, ti so izdelali strokovna mnenja, a so bila ta potem zavrnjena. Zato je bilo treba imenovati nove izvedence. Valenčič je še ocenil, da zadeva lahko zastara leta 2025 oziroma 2026.

Janšev zagovornik odvetnik Franci Matoz pa meni, da se zadeva vleče že več let, saj je preiskava potekala sedem let zaradi nesposobnosti preiskovalne sodnice. Večje neumnosti, kot jo je prebral v obtožnici, pa že dolgo ni prebral, pravi: »Mogoče je tožilec kaj zamešal. Naj si on kupi klet za tisti denar, kolikor je bila vredna parcela v Trenti. Tožilstvo v obtožnici trdi, da je bila vredna 20.000 evrov. Če tožilec misli, da za ta denar lahko kaj kupi, mu jaz dam ta denar.«

Parcelo so v času, ko je že stekla kriminalistična preiskava, prodali na dražbi za 127.500 evrov.

Po njegovih besedah je bila Janševa parcela velikosti okrog 15.000 kvadratnih metrov, ležala pa je na elitni lokaciji ob Soči. Urbanistka je povedala, da je zazidljiva, možna je bila tudi nadomestna gradnja.

Gantarjeva zagovornica odvetnica Martina Žaucer Hrovatin je na naroku predlagala branje novinarskih člankov o prodaji parcele v Trenti, neposredno zaslišanje prič in izvedencev s področja urbanizma in gradbeništva.