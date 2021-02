Sporni posli na Celjskem: na tnalu javni uslužbenci

Celjski kriminalisti nadaljujejo preiskave jemanja podkupnin na področju javnih naročil. V sodelovanju z mariborskimi kolegi ter policisti več policijskih postaj so opravili 15 hišnih preiskav na širšem območju PU Celje in 11 osebam tudi odvzeli prostost.Hišne preiskave so opravili zaradi utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin, storitve kaznivih dejanj v okviru kršenja zakona o javnem naročanju je osumljenih 13 fizičnih oseb in 12 pravnih. Med osumljenci so večinoma gradbena podjetja, pod drobnogledom pa tudi nekateri javni uslužbenci.»Po dosedanjih ugotovitvah so vsaj štirje javni uslužbenci, zaposleni v subjektih javnega prava, najmanj od leta 2019 od različnih ponudnikov storitev v postopkih javnih naročanj del sprejemali denarne nagrade, darila ter druge koristi,« je sporočil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU CeljeTi štirje uslužbenci so osumljeni, da so z zlorabo svojega uradnega položaja, v okviru katerega so pripravljali razpisne dokumentacije, neposredno vplivali na izbiro ponudnikov v postopkih javnih naročanj. Na izbiro so vplivali tako, da so v postopkih javnih razpisov fizično posegali v že prejeto razpisno dokumentacijo ter uradno prejeto in originalno razpisno dokumentacijo določenega ponudnika nadomeščali z razpisnim pogojem vsebinsko ustreznejšo ponudbo. V postopkih naročil majhnih vrednosti pa so pošiljali povpraševanja ponudnikom, s katerimi so se vnaprej predhodno dogovorili, da bodo posredovali tako imenovane fiktivne ponudbe, saj niso vsebovale prave volje ponudnika, pač pa so služile zgolj formalnim pogojem izvedbe postopka javnega naročanja z zbiranjem ponudb.Radio Slovenija je poročal, da so po drobnogledom določeni posli na celjski in vojniški občini, kjer naj bi bila ena oseba osumljena, da je za nagrado omogočila pridobitev posla pri gradnji vrtca na Frankolovem.Policija preiskuje približno 30 poslov, katerih vrednosti se gibljejo od nekaj tisoč evrov do milijona evrov in pol.Zaradi storitve kaznivih dejanj jemanja podkupnine grozita osumljenim zapor od enega do petih let ter denarna kazen, za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let ter denarna kazen.