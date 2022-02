Na sojenju glede domnevnih nepravilnosti v družbi Set, d. o. o., je do besede tokrat prišel Ivo Gulić, nekdanji direktor družbe, ki mu tožilstvo očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. »Vse očitke zanikam, saj nikoli nisem odredil nobenih izplačil, če za to ni obstajala podlaga,« je zatrdil. Gulić je pripravil pisni zagovor, na vprašanja tožilstva ali sodišča pa ni hotel odgovarjati. 67 tisoč evrov naj bi znašala premoženjska škoda. Po očitkih tožilke Marjane Grašič je Gulić leta 2013 na podlagi fiktivnih podjemnih pogodb odredil in podpisal več izplačil na račun Ga...