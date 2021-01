Spor zaradi lulanja

Nekaj dni po napadu so Ljubljančani nehali sodelovati, spoznali naj bi, da imajo opravka z nevarnimi ljudmi.

Marko Hot je oproščen očitkov nasilništva.

inse oprosti krivde za kaznivo dejanje nasilništva,« je razsodila sodnica koprskega okrajnega sodišča. Ni bilo dokazano, v nekaterih delih pa je kazenski postopek samo delno potrdil očitke, da bi takrat 37-letni Pirančan Hot in 26-letna Srba grdo ravnala z bratomainter njunim bratrancem. iz Ljubljane.Obdolženi niso ustrahovali ali ogrožali treh Ljubljančanov, da se obtoženih niso bali, sta pričala brata, pa tudi bratranec je pritrdil njuni izpovedi. Pričanje trojice je bilo sicer diametralno nasprotno vsebini ovadbe piranski policiji. Krivde obdolžencev niso dokazali niti pričanje policistov, ki so enotno izpovedovali o strahu trojice pred domnevnimi napadalci, videoposnetek nadzornih kamer hotela Kempinski Palace Portorož, s katerega je razvidno, da je bil takrat 26-letni Aleks tepen (trojico je na sodišču prepoznal), predvajanje posnetkov petih klicev na OKC, ko so slišno prestrašeni policijo klicali na pomoč.Ljubljančani so se 25. julija lani prišli kopat v Portorož. Parkirali so na parkirišču nasproti lokala Stara oljka, enega od gostinskih lokalov, ki ga vodi družina Hot. Aleks je v bližnjo goščavo hotel urinirati, namero mu je preprečil, brat obtoženega Marka Hota, oba sta brata poslanke SD v državnem zboru, ker da je parkirišče njegovo. V tem delu je bila prepoved uriniranja na javnem oziroma zasebnem zemljišču pravilna, je povedala sodnica.Pri avtomobilu Ljubljančanov se je nato vnel prepir s Titom in Markom. Da ga Marko Hot ne bi udaril prvi, je slednjega udaril Mark, je pisalo v ovadbi. Ko je iz smeri Stare oljke pridrvelo pet moških, za katere so mislili, da so prišli pomagat moškima, s katerimi so se sprli, so Ljubljančani začeli bežati, bratranec proti Luciji, brata proti Piranu, tako ovadba, a so Ljubljančani to na sodišču zanikali. Brata sta se zatekla v hotel Kempinski in poklicala policijo.Posnetki nadzornih kamer kažejo, kako se je Aleks, ko je videl, da k njemu teče trojica, zaletel v vrtljiva vrata hotela, kamor se je hotel zateči. Ko so ga trije možakarji prijeli, je bil surovo boksan in brcan v glavo, njegovemu bratu pa je uspelo zbežati.Po pričanju policista s piranske policijske postaje so nekaj dni po napadu Ljubljančani nehali sodelovati, spoznali naj bi, da imajo opravka z nevarnimi ljudmi z Obale, je dejal oče bratov. Ker se boji za življenja sinov, je policiji dejal, naj jih pustijo pri miru.Marka Hota so policisti s pomočjo prič in videoposnetka izpred Kempinskega prepoznali, Nikolića in Stefanovića, za katera se je izkazalo, da v Sloveniji nista imela urejenega bivanja, pa so identificirali in z napadom povezali nekaj dni pozneje. Nikolić se je takrat policiji izkazal z dokumentom na ime; ugotovili so, da je ukradel identiteto hrvaškemu državljanu, tamkajšnji upravni organ pa je osebno izkaznico izdal v zmoti.Za kaznivo dejanje overitve lažne listine je sodnica obsodila Nikolića na štiri mesece zapora, ker je z isto osebno izkaznico in lažno identiteto sklenil najemno pogodbo za stanovanje v Luciji, kjer je živel s soobtoženim rojakom, je dobil še štiri mesece zapora. Ker so pri hišni preiskavi našli tudi ponarejeno vozniško dovoljenje, je dobil še tri mesece zapora, Stefanović pa je bil za kaznivo dejanje ponarejanja listin oproščen. Enotna kazen Nikoliću se glasi deset mesecev ječe. Potem pa naj bi ga, ker ga z mednarodno tiralico iščejo Srbi, zaradi prestajanja treh let zapora zaradi prometa z drogo izročili tamkajšnjim pravosodnim organom. Iz Slovenije ga ne bodo izgnali, je odločilo sodišče. Na oprostilno sodbo se bo tožilkapritožila.