Spolno naj bi zlorabil dve deklici

Prvič je priznal

Odvetnik Ciril Logar se je na prvo kazen neuspešno pritožil. FOTO: Oste Bakal

Ker 26-letniiz Murske Sobote na predobravnavnem naroku ni priznal spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, okrožnemu sodnikuni preostalo drugega, kot da za 24. februar razpiše glavno obravnavo. Takrat se bo obtoženi zagovarjal za enako kaznivo dejanje, kot je tisto, zaradi katerega je bil oktobra 2017 obsojen na večletno zaporno kazen. Pravosodni policisti so ga pripeljali z Doba, kjer prestaja kazen. Tokrat bi okrožni državni tožilecv primeru priznanja zanj predlagal dve leti in pol zapora. A je obtoženi, ki ga zagovarja odvetnik, odločno zatrdil, da ni kriv.Čeprav je v takšnih primerih javnost izločena iz sodnih dvoran, nam je znano, da so se napadi dogajali od januarja 2011 do avgusta 2012. Žrtev je bila osemletnica, vse skupaj bi mogoče šlo v pozabo, če danes 17-letno dekle pred dvema letoma ne bi imelo zdravstvenih težav. Da je bila spolno zlorabljena, so menda ugotovili zdravniki, nato pa so policisti in kriminalisti začeli preiskavo. Primer je prišel pred sodišče.Soboškem pedofilu so kriminalisti že julija 2017 odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Tudi takrat so mu očitali spolni napad na deklico, ki ni imela niti 10 let. Na predobravnavnem naroku je E. L. priznal očitke, da je zavržno in nagnusno početje z otrokom, ki ga je spolno zlorabil leta 2014, posnel in posnetek objavil v zaprti skupini uporabnikov na družabnem omrežju facebook. Prav zaradi tega so ga kriminalisti PU Murska Sobota tudi izsledili. Ob tem naj bi ves čas do prijetja nadaljeval svoje početje. Sodnicaga je v skladu s sporazumom o priznanju krivde obsodila na tri leta in 11 mesecev zapora. Kljub priznanju se je njegov zagovornik Logar pritožil na višje sodišče v Mariboru, to je potrdilo sodbo in pedofil je odšel na prestajanje zaporne kazni. Obsojenec menda za zapahi študira, kar nekaj časa pa nihče ni vedel, da to ni bilo njegovo edino tovrstno kaznivo dejanje.