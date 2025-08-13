Spolnemu predatorju s Hrvaške sodili v Sloveniji, zdaj mora v zapor

Hrvaški državljan je na ljubljansko okrožno sodišče, ko je zoper njega junija 2008 stekla preiskava zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in prikazovanja pornografskega gradiva, prišel prostovoljno. Zato, kot so pred kratkim sklenili ljubljanski višji sodniki, je bil s tem izpolnjen pogoj, da mu lahko sodijo tudi naša sodišča. Obramba je tako zaman zatrjevala, da mu pri nas sploh ne bi smelo soditi. Saj da gre za tujca, ki je storil kaznivo dejanje zunaj ozemlja Republike Slovenije. Takrat veljavni kazenski zakonik je namreč določal, da tujcu lahko sodijo po slovenskem zakoniku, ...