V ROKE PREJEL SODBO

Spolnemu predatorju s Hrvaške sodili v Sloveniji, zdaj mora v zapor

Otroka je napadel že pred 16 leti, šele zdaj dočakal sodbo.
Fotografija: Pregon zaradi prikazovanja pornografskega gradiva je zastaral že leta 2016 (fotografija je simbolična). FOTO: Marcos Calvo/getty images
Pregon zaradi prikazovanja pornografskega gradiva je zastaral že leta 2016 (fotografija je simbolična). FOTO: Marcos Calvo/getty images

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
13.08.2025 ob 07:29
13.08.2025 ob 07:43
Poslušajte

Čas branja: 2:20 min.
Hrvaški državljan je na ljubljansko okrožno sodišče, ko je zoper njega junija 2008 stekla preiskava zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in prikazovanja pornografskega gradiva, prišel prostovoljno. Zato, kot so pred kratkim sklenili ljubljanski višji sodniki, je bil s tem izpolnjen pogoj, da mu lahko sodijo tudi naša sodišča. Obramba je tako zaman zatrjevala, da mu pri nas sploh ne bi smelo soditi. Saj da gre za tujca, ki je storil kaznivo dejanje zunaj ozemlja Republike Slovenije. Takrat veljavni kazenski zakonik je namreč določal, da tujcu lahko sodijo po slovenskem zakoniku, ...

Več iz te teme:

sodišče sojenje Hrvaška tožba spolni napad preiskava Slovenija sodba spolno nadlegovanje spolno nasilje pornografija

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

