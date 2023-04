Spodnje Gorje: umrla 76-letna voznica, ki je trčila v varovalno ograjo

V Spodnjih Gorjah se je v sredo ob 12.25 zgodila smrtna prometna nesreča. V desnem preglednem ovinku je 76-letna voznica osebnega avta nenadoma zapeljala čez nasprotno smerno vozišče in treščila v varovalno ograjo. Voznico, ki je ostala ukleščena, so iz vozila rešili gasilci PGD Bled, nakar so jo blejski reševalci odpeljali v bolnišnico, a je med prevozom umrla.

V naselju Zapotok, občina Ig, je v četrtek ob 2.45 osebno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in odstranili nekaj dreves zaradi lažjega izvleka vozila na vozišče.

V naselju Kumen, občina Lovrenc na Pohorju, sta v sredo ob 20.25 trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ranjenca in ga predali v oskrbo mariborskim reševalcem.

Policisti iz Metlike so zvečer pri naselju Radoviči na travniku našli prevrnjen in močno poškodovan osebni avto brez tablic. Sočasno sta v metliškem zdravstvenem domu dva iskala zdravniško pomoč, domnevnega voznika so nato z lažjimi ranami odpeljali na novomeško urgenco. V postopku so ugotovili, da naj bi avto vozil 20-letnik iz Rosalnic; napihal je 1,18 promila, zaradi suma vožnje pod vplivom mamil so mu odredili še strokovni pregled. Avto so sicer uro prej opazili v Metliki, ko je norel po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu in mimoidoče. 20-letnik nima vozniškega dovoljenja, zaradi različnih prometnih prekrškov in kaznivih dejanj so ga že večkrat obravnavali. Tokrat ga bodo kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na cesti Lipica–Bazovica je ob 14.34 zaradi neprilagojene hitrosti 47-letni Ukrajinec zletel s ceste in poleg sebe ranil še dve sopotnici. Ovadba sledi.

Na Celjski cesti v Vojniku sta ob 13. uri trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, pomagali celjskim reševalcem, odklopili električne vire napajanja na vozilih in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci so dva ranjenca odpeljali v celjsko bolnišnico.

Na Dunajski cesti v Ljubljani sta ob 12.55 trčili tovorno in osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so odklopili akumulator na osebnem vozilu, za ranjenca pa so poskrbeli reševalci.

Na regionalni cesti Kočevje–Ribnica, pri naselju Nove Ložine, se je ob 12.41 prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo pesek. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, odklopili akumulatorje na vozilu in pomagali pri oskrbi ranjenca do prihoda reševalcev. V času nesreče je promet potekal izmenično po enem voznem pasu.

V bližini trgovine v Litiji je ob 12.26 tovorni vlak povozil človeka. Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj nesreče. Dežurni zdravnik je ugotovil, da je človek umrl. Obvestili so pristojne službe.

V Podborštu je ob 11.30 voznik osebnega avta ustavil, ker je zavijal, vanj pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčil tovornjakar in ga lažje ranil.

Na Celovški cesti v Ljubljani sta ob 8.30 trčila kolesarja. Povzročitelj je kolesar, ki je vozil po napačni strani kolesarske steze in trčil v pravilno vozečo kolesarko. Oba sta se lažje ranila.

Shodilo jih je 19

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 19 voznikom zasegli vozilo, enega pa so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali. Ob 23.47 so v Pacugu ustavili 46-letnega voznika osebnega avta, ki je vozil v času veljavnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja. Popoldne so v Kopru zasegli osebni avto 35-letnemu vozniku, ki nima vozniškega dovoljenja. Jeseniški policisti so okoli 22.30 obravnavali 26-letnega voznika, ki nima vozniškega dovoljenja. V Slovenskih Konjicah so vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zasegli vozilo. Tudi v Škofji Loki je zaradi enakega prekrška voznik shodil. V Luciji so zasegli tovorno vozilo 32-letniku, ki nima vozniškega dovoljenja. Popoldne pa so v Luciji 18-letniku zasegli moped, ker se je na tehničnem pregledu potrdilo, da presega dovoljeno konstrukcijsko hitrost.