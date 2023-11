Splezal po lestvi na drevo in zgrmel na tla, odpeljal ga je vojaški helikopter

V nedeljo se je izven naselja Smast v občini Kobarid poškodoval starejši občan. Policisti so ugotovili, da se je po lestvi povzpel v krošnjo drevesa in zatem padel ter se huje telesno poškodoval. Poleg bovških policistov so bili na kraju tudi reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanca oskrbeli. Kasneje so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.