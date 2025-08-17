FINANČNA PREVARA

Tudi to je Slovenija: spletni prevaranti izpraznili račun šratovskih gasilcev

Brez denarja so ostali tudi predsednik društva Franjo Mulec in njegova otroka.
Fotografija: Izpuhtela so skoraj vsa društvena denarna sredstva, ki so jih v zadnjem času dobili. FOTOGRAFIJI: PGD Šratovci
Odpri galerijo
Izpuhtela so skoraj vsa društvena denarna sredstva, ki so jih v zadnjem času dobili. FOTOGRAFIJI: PGD Šratovci

O. B.
17.08.2025 ob 05:00
17.08.2025 ob 06:58
O. B.
17.08.2025 ob 05:00
17.08.2025 ob 06:58

Poslušajte

Čas branja: 2:10 min.
Slovenski kriminalisti in policisti imajo v zadnjem času vse več dela z različnimi oblikami spletnih goljufij in prevar, kjer so oškodovanci tako posamezniki, zlasti tisti, ki bi radi z vlaganji v kriptovalute na hitro veliko zaslužili, kot tudi različna podjetja, celo javne ustanove. Tokrat pa so spletni prevaranti napadli PGD Šratovci. Franjo Mulec je opisal grenko izkušnjo s spletnimi goljufi. »Spoštovani naši prijatelji, simpatizerji ter dolgoletni sponzorji. Z vami želimo deliti zelo grenko izkušnjo. V začetku tega tedna smo bili z našim predsednikom Franjem Mulcem na čelu žrtve hude f...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Franjo Mulec Spletna prevara gasilci denar PGD Šratovci

Priporočamo

Tudi to je Slovenija: spletni prevaranti izpraznili račun šratovskih gasilcev
Novinar sporočil, kako huda je poškodba Dončića
Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza spet skupaj v filmu (Suzy)
Močno zavrelo na Hrvaškem: varnostniki obračunali s Slovencem in partnerko

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Tudi to je Slovenija: spletni prevaranti izpraznili račun šratovskih gasilcev
Novinar sporočil, kako huda je poškodba Dončića
Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza spet skupaj v filmu (Suzy)
Močno zavrelo na Hrvaškem: varnostniki obračunali s Slovencem in partnerko

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.