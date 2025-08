Spletni goljufi pretentali občana in mu pobrali 620 evrov

Tržiški policisti so bili v četrtek nekaj po 14. uri obveščeni o spletni goljufiji in po prvih zbranih podatkih ugotovili, da je neznani storilec v drugi polovici julija letos oškodovanca prepričal, da je posodobil elektronsko napravo ter tako pridobil podatke njegove bančne kartice ter opravil več transakcij z njegovega bančnega računa.

Oškodovanec je bil zaradi omenjenega kaznivega dejanja oškodovan za skupno 620 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Policisti PP Tržič primer kaznivega dejanje spletne goljufije še preiskujejo in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so dodali.

Policisti občane ob tem ponovo opozarjajo, da je splet postal neznansko privlačen za kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. »Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« svarijo policisti.