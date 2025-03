Spletni goljufi ne počivajo! Oškodovanec iz Idrije ostal brez več tisoč evrov

Idrijski policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja vdora v informacijski sistem in primer spletne goljufije, ki sta se zgodila v zadnjih tednih na območju občine Idrija.

Po podatkih Policijske uprave Nova Gorica so bili danes ob 9.54 obveščeni, da je neznani storilec med 25. februarjem in 3. marcem 2025 vdrl v informacijski sistem oškodovanke, in sicer v njen Google in Facebook račun. Poleg tega je poskušal pridobiti dostop do njene spletne banke in mobilnega telefona, vendar mu to ni uspelo. Policija preiskuje okoliščine kaznivega dejanja v okviru suma napada na informacijski sistem (po prvem odstavku 221. člena kazenskega zakonika).

Spletna goljufija v Idriji

Poleg tega so idrijski policisti danes v dopoldanskih urah prejeli še prijavo o spletni goljufiji. Oškodovanec je v zadnjih petih mesecih komuniciral z neznancem, ki se je predstavljal kot predstavnik investicijske družbe. V tem času mu je storilec s prevarami z bančnega računa odtujil več tisoč evrov. Policija preiskuje primer kot kaznivo dejanje goljufije (po prvem odstavku 211. člena kazenskega zakonika).

Kako se zaščititi pred spletnimi vdori in goljufijami?

Policija opozarja, da so spletni vdori in goljufije vse pogostejši, zato je ključno, da uporabniki skrbno varujejo svoje podatke. Priporočljivo je uporabljati močna gesla in dvostopenjsko avtentifikacijo, redno preverjati aktivnosti na svojih spletnih računih ter biti previden pri komunikaciji z neznanimi osebami, zlasti pri finančnih transakcijah.

Prav tako svetujejo, da se posamezniki pred vlaganjem denarja v neznane investicijske platforme temeljito pozanimajo o legitimnosti podjetij in se v primeru suma goljufije čim prej obrnejo na pristojne organe.

