Spet so ga čakali zaman

Sojenje za tragično prometno nesrečo, ki se je zgodila 21. avgusta 2015 na magistralni cesti Prnjavor–Klašnice v naselju Hrvaćani v Bosni in Hercegovini, v njej pa so bili udeleženi trije Celjani, se je vendarle prevesilo v sklepni del. Čeprav je Tim Korpnik, ki mu obtožnica pripisuje krivdo za tragično nesrečo, v kateri je umrla 20-letna Celjanka Lindita Jakupi, v celotnem sodnem procesu, ki se vije kot jara kača, na sodišče prišel le enkrat samkrat, ko je podal tudi svoj zagovor, pa je sodnici Alenki Jazbinšek Žgank zadevo kljub vsemu uspelo privesti skoraj do konca. Obdolženi Korpni...